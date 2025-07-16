İstanbul'da plajda karpuz kavgası

Dehşet veren kavganın adresi İstanbul.

15 Temmuz Salı günü öğle saatlerinde Sarıyer'in Kumköy Mahallesi’ndeki özel bir plajda meydana gelen olayda İran uyruklu medikal doktor Aynaz B., halası, bir kadın arkadaşı ve 1, 2 ve 6 yaşındaki üç çocuğuyla birlikte özel bir plaja gitti.

KARPUZ YASAK DEDİLER, GİRMEK İSTEDİ

Plaj girişinde görevli çalışanlar, Aynaz B.’ye yanlarında getirdikleri karpuz ve meyvelerle içeri girmelerinin yasak olduğunu bildirdi. Kadın ise meyve ve karpuzları çocukları için getirdiklerini söyleyerek, plaja girmek istediklerini iletti.

Ancak görevlilerle kadınlar arasında tartışma çıktı.

ÇOCUKLARININ ÖNÜNDE DARBEDİLDİ

Yaşananları cep telefonuyla kaydetmek isteyen Aynaz B.’ye görevlilerden biri şiddet uyguladı. Sonrasında da telefonunu elinden alıp yere attı.

Aynaz B.’nin halası ve arkadaşı da çocukların gözü önünde darbedildi. Olayın ardından 3 kadın ve yanlarındaki 3 çocuk plajdan dışarı çıkarıldı.

KAVGA ANI KAMERADA

Tartışma ve kavga anları ise cep telefonu ve güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerinde Aynaz B. ile yanındaki kişilerin plaja girme anları yer aldı.

Plaj girişinde yaşanan tartışma ve kavga anları da güvenlik kamerasına yansıdı.