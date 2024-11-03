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İstanbul'da polis aracına İETT otobüsü çarptı, 1 polis memuru şehit oldu

İstanbul'da polis aracına İETT otobüsü çarptı, 1 polis memuru şehit oldu Bakırköy E5 güney yanyol Ekrem Kurt Bulvarı katılımda zabıta aracı ve bir otomobilin karıştığı maddi hasarlı kazaya müdahale eden polis aracına İETT otobüsü çarptı. Kazada Trafik Denetleme’de görevli polis memuru Ogün Yürümez, İETT aracının altında kalarak şehit oldu.