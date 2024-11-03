İHA
İstanbul'un Bakırköy ilçesinde E5 güney yanyol Ekrem Kurt Bulvarı katılımda zabıta aracı ve bir otomobil, maddi hasarlı kazaya karıştı.
Olayın ardından kazaya müdahale eden polis aracına İETT otobüsü çarptı.
1 POLİS MEMURU ŞEHİT OLDU
Kazada Trafik Denetleme’de görevli polis memuru Ogün Yürümez, İETT aracının altında kalarak şehit oldu.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından şehit Ogün Yürümez’in naaşı morga kaldırıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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