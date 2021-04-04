İstanbul'da polis, turiste neden ceza kesildiğini İngilizce anlattı

İstanbul'da polis, turiste neden ceza kesildiğini İngilizce anlattı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde gerçekleştirilen denetimlerde, kuralları ihlal ederek araç kullanan turiste ceza kesildi.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi kapsamında ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kentteki işlek ve ana arterlerinde denetim gerçekleştirildi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde ablasının aracını kullanan Tunus uyruklu yabancı turiste, 47/1-D. misafir plakalı aracı sahibinden ve eşinden başkası kullanamaz maddesinden ve aracın ön camının filmli olmasından dolayı cezai işlem uygulandı.

TEK TEK ANLATTI

Kuralları ihlal eden turist ile konuşup kuralları hatırlatarak cezai işlem uygulayan polisin İngilizcesi dikkat çekti.

Tunus uyruklu turist sürücüye kural ihlallerini tek tek anlatan ve otomobilin bağlanması sonucu turistin evine gitmesi konusunda taksi çağırarak yardımcı olan polis ekibi takdir topladı.

İstanbul'da polis, turiste neden ceza kesildiğini İngilizce anlattı ViDEO









