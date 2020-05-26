Kısıtlama nedeniyle denetim yapan polisleri gören çocuklar kaçarak evlerine girerken, sokakta kalan 4 yaşındaki bir çocuğun ağlaması üzerine polis, vatandaşlara sitem etti.

Koronavirüs tedbirlerince Arefe günü başlayan ve 4 gün boyunca süren sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle polis ekipleri denetimleri sıklaştırdı.

İstanbul Sultangazi'de devriye gezen polis ekiplerini gören çocuklar kaçarak evlerine girdi.

Sokakta kalan 4 yaşındaki bir çocuk ise ağlamaya başladı.

"ÇOCUKLAR BİZDEN NEDEN KORKUYOR"

Ağlayan çocuğu gören polisler, çocuğun yanına giderek onu kucağına alıp, sakinleştirmeye çalıştı.

Bu sırada kendilerini cep telefonu ile çeken mahalle sakinlerine sitemde bulunan bir polis, "Bu çocuğun ağlayışını görüyor musunuz Sanki Yunan polisi görmüş gibi. Neden bizden korkuyor çocuklar. Lütfen dışarı çıkmalarına izin vermeyin. Bunu sizin iyiliğiniz için söylüyoruz. Bir yasak var ve uymalıyız buna. Bu bayram günü hiçbir vatandaşımızın üzülmesini istemeyiz. Bu yasaklar bitsin birlikte sokağa çıkalım birlikte oynayalım. Çocuklarınızı dışarı bırakıyorsunuz. Polisi gördüklerinde korkuyorlar, kaçıyorlar ve ağlıyorlar. Biz Yunan polisi miyiz? Neden bizden korksunlar çocuklar. Ayıptır lütfen." dedi.

Polis ekipleri daha sonra ağlayan çocuğu babasına teslim etti.

İstanbul'da polisi gören çocuklar kaçarak evlerine girdi