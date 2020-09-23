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    İstanbul'da polisler 9 dilde maske takın uyarısı yapıyor

    İstanbul'da polisler 9 dilde maske takın uyarısı yapıyor

    Turizm Şube ekipleri, İstanbul'un turistik bölgelerinde tam 9 dilde vatandaşları koronavirüs tedbirleri konusunda uyarıyor.
    • Haber Merkezi
    • 23.09.2020 - 05:20
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    Koronavirüs ile mücadelede İstanbul polisi çalışmaya devam ediyor. Polis ekipleri Sultanahmet meydanında turistlere koronavirüs tedbirlerini hatırlattı.

    Denetimlerini sürdüren ekipler maske takmayanlara uyarılarda bulundu.

    Turizm Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri koronavirüs tedbirleri uyarılarını yalnıca Türkçe olarak yapmıyor.

    İstanbul'da polisler 9 dilde maske takın uyarısı yapıyor VİDEO

    EKİPLER 9 DİLDE MASKE TAKIN DİYE UYARIYOR

    Ekipler, "İngilizce, Arapça, Rusça, İspanyolca, Almanca, Çince, Japonca, Fransızca ve Türkçe" olmak üzere tam 9 dilde "maske takın" uyarısı yapıyor.

    Turizm Şube Müdürlüğü'nde 9 dili akıcı bir şekilde konuşan polisler görev yapıyor.

    Turistlerin karşılaştığı asayiş olaylarını çözen polisler bazen de tıpkı bir rehber gibi turistlere yardımcı oluyor.

    İstanbul da polisler 9 dilde maske takın uyarısı yapıyor #1

    İstanbul da polisler 9 dilde maske takın uyarısı yapıyor #2

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