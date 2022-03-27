İstanbul'da Ramazan öncesi evlilik yoğunluğu

Megakentte Ramazan ayı öncesi son hafta sonunda nikah ve düğün salonlarında yoğunluk yaşanıyor.

Dünya evine girmek için gün sabırsızlanan çiftler, Ramazan ayından önceki son hafta sonunu değerlendiriyor.

Ramazan Bayramı'ndan sonra Kurban Bayramı'nın gelecek olması nedeniyle, çiftler mart ayının son haftasını tercih ediyor.

İstanbul Avcılar'daki düğün salonlarında cumartesi pazar günleri yoğunluk hakim.

RAMAZAN ÖNCESİ DÜĞÜN TELAŞI

Düğün salonu işletmecisi Aynur Çetin, bu tarih için aylar önce rezervasyon yapıldığını belirterek "Ramazan ayında düğün için talep olmuyor. Geçmişte iki bayram arası düğün olmaz diye bir anlayış vardı ama günümüzde bu kalmadı. Çünkü hangi tarihe bakarsanız bakın mutlaka iki bayram arası" dedi.

Avcılar Belediyesi Zübeyde Hanım Nikah Dairesi Nikah Memuru Şefi Destegül Koçak, geçen aylara oranla bu hafta sonu kıyılan nikah sayısında iki kat artış olduğunu söyledi.

Koçak, "Çiftler Ramazan ayı öncesini tercih ettikleri için, sadece cumartesi günü 23 nikah kıydık" dedi.























