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    İstanbul'da rüzgar ve yağmur etkili oldu

    İstanbul'da gece saatlerinde rüzgar ve yağmur etkisini artırdı.
    • DHA
    • 22.05.2020 - 04:37
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    İstanbul'da rüzgar ve yağmur etkili oldu

     

    İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan yağmur gece saatlerinde rüzgarla birlikte etkili olmaya başladı.

    METEOROLOJİ UYARMIŞTI

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların gece saatlerinden itibaren öğle saatlerine kadar kuvvetli olacağının tahmininde bulunmuştu.

    Yapılan açıklamada ayrıca rüzgar ve yağışın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı tedbirli olunması konusunda uyarılarda bulunuldu.

    İstanbul'da saat 03.30 sıralarında rüzgar ve yağmur etkisini gösterdi. Taksim'de bulunan bayraklar rüzgarın etkisiyle dalgalandı.
    İstanbul'da rüzgar ve yağmur etkisini gösterdi -1


    İstanbul'da rüzgar ve yağmur etkisini gösterdi -2

    İstanbul'da rüzgar ve yağmur etkisini gösterdi -3

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