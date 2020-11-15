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    İstanbul'da sahte dolarla dolandırıcılık

    Şişli'de sahte dolarla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
    • AA
    • 15.11.2020 - 16:22
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    İstanbul'da sahte dolarla dolandırıcılık

    İstanbul'da, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12 Kasım'da Büyükdere Caddesi üzerindeki bir alışveriş merkezinde sahte dolarla dolandırıcılık olayına ilişkin şikayet üzerine çalışma başlattı.

    Polis, yaptığı çalışmanın ardından şüpheli G.G., E.M. ve Ş.G.Ç'yi havalimanında Hatay'a gitmeye çalışırken yakaladı.

    SAHTE 19 BİN DOLAR VE 168 BİN LİRA ELE GEÇİRİLDİ

    Şüphelilerin yapılan üst aramasında sahte 168 bin lira, 19 bin 500 dolar, başkasına ait sürücü belgesi, silah ruhsatı, kredi kartı, senet ve yabancı kimlik kartı ele geçirildi.

    3 KİŞİ TUTUKLANDI

    Gözaltına alınan 3 şüphelinin, ellerinde aynı seri numaralı dolar bulunduğunu, farklı döviz bürolarında bozdurmak için yardıma ihtiyaç duyduklarını, yardımcı olmaları halinde komisyon vereceklerini anlatarak Ş.Ş'ye sahte 20 bin dolar verip karşılığında 10 bin dolar alarak Ş.Ş'yi dolandırdıkları belirlendi.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

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