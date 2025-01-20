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DHA

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Kocatepe Mahallesi'nde cep telefonunu internet sitesi üzerinden satmak isteyen bir kişi, verdiği ilana cevap veren şüpheliyle fiyat konusunda anlaştı.

Alıcı, telefonunu dövizle ödeme yaparak satın aldı.

SAHTE PARAYI TELEFON ALIŞVERİŞİNDE KULLANDI

Yapılan alışverişin ardından dövizleri bozdurmak isteyen satıcı, döviz bürosunda paraların sahte olduğunu öğrenince polis merkezine giderek alıcıdan şikayetçi oldu.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada şüphelinin olaydan sonra kendisini bekleyen araca binerek olay yerinden ayrıldığını belirledi.

112 BİN EURO, 160 BİN DOLAR

Araç plakasının tespitinin ardından şüphelilerin, Ömer Bonculu (29) ve Lübnan asıllı Moustafq Al Saiid (24) olduğu anlaşıldı.

Polis ekipleri şüphelileri gözaltına alırken, evlerinde yaptıkları operasyonda yaklaşım 10 milyon TL değerinde sahte 112 bin euro ve 160 bin dolar para ele geçirdi.

Öte yandan Ömer Boncuklu isimli şüphelinin, nitelikli dolandırıcılık suçundan kaydı olduğu öğrenildi.