İstanbul'da saldırıya uğrayan motokurye 5 yerinden bıçaklandı

İHA

İstanbul'da saat 01.00 sıralarında Üsküdar Ünalan Mahallesi Libadiye Caddesi'nde, 34 CYY 747 plakalı motosikleti ile seyir halindeki motokurye Serkan Armağan, tartışma yaşadığı iki otomobilde bulunanların saldırısına uğradı.

Birinin plakasının 34 DAT 766 olduğu tespit edilen 2 araç da saldırı sonrası olay yerinden kaçtı.

İki bacağı 5 yerinden bıçaklandı

Olayı gören kişilerin durumu 112’ye bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, yaralanan Armağan'ın iki bacağının 5 yerinden bıçaklandığı belirlendi.

"Adalet yerini bulacak, gerek yoktu trafikte tartışmaya"

Olay tanığı Bayram Koç şu ifadeleri kullandı:

"Motokurye meslektaşımızın yanına geldik, ne yazık ki trafikte tartıştığı kişiler iki araba. 3-4 kişi oldukları söyleniyor, çevredekiler de görmüş ama polisin geldiği zaman kimse kalmamış şahitlik yapan da yok. Arkadaşımızı hem dövmüşler, 15 dakika boyunca, onun dışında bir de bıçaklamışlar, yerlerde hep kanlar var. Onun dışında biz de meslektaşlarımızla haber alınca geldik buraya 20-30 kişi. Olay böyle, polisler geldi plakalarını aldılar. Adalet yerini bulacak, gerek yoktu trafikte tartışmaya. Tartışıyorsun, 4-5 kişi adamı saatlerce dövüyorsun, bir de üstüne üstlük bıçaklıyorsun. Herkesin kendine göre çoluk çocuğu var, bu şekilde olmaması lazım"