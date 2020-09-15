İstanbul'da şerit değiştiren araçlar kazaya neden oldu

İstanbul'da şerit değiştiren araçlar kazaya neden oldu

Bayrampaşa TEM bağlantı yolunda şerit değiştiren sürücülerin neden olduğu zincirleme kaza araç kamerasına yansıdı.

İstanbul'da, Bayrampaşa TEM Bağlantı yolunda trafikte seyir halindeki otomobil en sağdan orta şeride, kamyonet ise en soldan orta şeride geçmeye çalıştı.

İstanbul'da şerit değiştiren araçlar kazaya neden oldu VİDEO



KONTROLSÜZ ŞERİT DEĞİŞİMİ KAZAYA NEDEN OLDU

Bu sırada arkadan hızla gelen başka bir otomobil iki aracın arasına girdi.

Yaşanan zincirleme kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobillerden biri bariyerlere çarparak durabildi.

Bir kamyonet ve bir minibüs de kazaya karışmaktan son anda kurtuldu.

Kaza anı ise seyir halindeki diğer araçların araç kameralarına yansıdı.