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    İstanbul'da şerit değiştiren araçlar kazaya neden oldu

    Bayrampaşa TEM bağlantı yolunda şerit değiştiren sürücülerin neden olduğu zincirleme kaza araç kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 15.09.2020 - 14:55
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    İstanbul'da şerit değiştiren araçlar kazaya neden oldu

    İstanbul'da, Bayrampaşa TEM Bağlantı yolunda trafikte seyir halindeki otomobil en sağdan orta şeride, kamyonet ise en soldan orta şeride geçmeye çalıştı.

    İstanbul'da şerit değiştiren araçlar kazaya neden oldu VİDEO

    KONTROLSÜZ ŞERİT DEĞİŞİMİ KAZAYA NEDEN OLDU

    Bu sırada arkadan hızla gelen başka bir otomobil iki aracın arasına girdi.

    Yaşanan zincirleme kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobillerden biri bariyerlere çarparak durabildi.

    Bir kamyonet ve bir minibüs de kazaya karışmaktan son anda kurtuldu.

    Kaza anı ise seyir halindeki diğer araçların araç kameralarına yansıdı.

    İstanbul da şerit değiştiren araçlar kazaya neden oldu #1

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