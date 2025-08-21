Abone ol: Google News

İstanbul'da sesli SMA stantları yasaklandı

İstanbul Valiliği, SMA ve DMD hastalarına yardım amacıyla güvenlik riski oluşturabilecek yerlerde kurulan sesli stantların kaldırılmasına karar verdi.

İstanbul Valiliği, yaptığı yazılı açıklamada il genelinde sesli yardım toplama faaliyetlerine kesinlikle izin verilmeyeceğini duyurdu.

TÜM STANTLAR KALDIRILACAK

Açıklamada, SMA ve DMD hastalarına yönelik yardım kampanyalarında stant izni bulunsa dahi, metro giriş ve çıkışları, köprü alt ve üst geçitleri, toplu taşıma durakları ve istasyonlar, sokaklar, caddeler, çarşı ve pazar yerleri, meydanlar gibi yaya geçişini veya trafik akışını engelleyebilecek alanlarda, güvenlik zafiyeti oluşturabilecek noktalarda kurulan tüm stantların kaldırılacağı ve yeniden kurulmasına izin verilmeyeceği belirtildi.

