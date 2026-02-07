İstanbul'da silahlı çatışma: 5 yaralı

- Sancaktepe'de iki grup arasında çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü, 5 kişi yaralandı.
- Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.
- Çatışma anı güvenlik kamerasına yansıdı, çok sayıda kişi gözaltına alındı.
İstanbul'da korku dolu anlar..
Saat 17.20 sıralarında Sancaktepe'nin Veysel Karani Mahallesi Bakan Caddesi'nde meydana gelen olayda cadde üzerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
5 YARALI
Tartışmanın büyümesiyle taraflar önce tekme ve yumruklarla birbirine saldırdı, ardından silahlar ateşlendi. Çıkan silahlı çatışmada 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ
Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Olayın yaşandığı cadde güvenlik gerekçesiyle yaya ve araç trafiğine kapatıldı.
ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarında caddede çok sayıda boş kovan bulundu. Olayla ilgili çok sayıda kişi gözaltına alınırken, ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından cadde yeniden trafiğe açıldı.
SİLAHLI ÇATIŞMA KAMERADA
Öte yandan silahlı çatışma anı, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, tartışmanın ardından iki grubun birbirine silahla ateş ettiği anlar yer aldı.