İstanbul'da silahlı çatışma: 5 yaralı

İstanbul'da korku dolu anlar..

Saat 17.20 sıralarında Sancaktepe'nin Veysel Karani Mahallesi Bakan Caddesi'nde meydana gelen olayda cadde üzerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

5 YARALI

Tartışmanın büyümesiyle taraflar önce tekme ve yumruklarla birbirine saldırdı, ardından silahlar ateşlendi. Çıkan silahlı çatışmada 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Olayın yaşandığı cadde güvenlik gerekçesiyle yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarında caddede çok sayıda boş kovan bulundu. Olayla ilgili çok sayıda kişi gözaltına alınırken, ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından cadde yeniden trafiğe açıldı.

SİLAHLI ÇATIŞMA KAMERADA

Öte yandan silahlı çatışma anı, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, tartışmanın ardından iki grubun birbirine silahla ateş ettiği anlar yer aldı.