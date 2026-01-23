İstanbul'da Silivri'de gişede otobüsünün çarptığı otomobildeki 2 kişi can verdi

- İstanbul Silivri'de Kuzey Marmara Otoyolu gişelerinde yolcu otobüsünün çarptığı otomobilde 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
- Kaza sonrası otobüsteki yolcular başka bir araçla taşındı, otomobil ve otobüs ise kısa sürede olay yerinden kaldırıldı.
- Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İstanbul'un Silivri ilçesinde Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı gişelerinde yolcu otobüsü geçiş sırasında otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobil, gişe ile otobüs arasında sıkıştı.
Bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Otobüsteki yolculardan yaralanan olmazken otomobildeki 3 yolcudan 2'si hayatını kaybetti, yaralanan bir yolcu ise hastaneye kaldırıldı.
Kazanın ardından otobüsteki yolcular başka bir araçla olay yerinden götürüldü.
Hayatını kaybeden 2 kişinin cenazeleri incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Ekiplerin çalışmasının ardından gişelere sıkışan otomobil ve otobüs olay yerinden kaldırıldı.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
İstanbul Valiliği'nden kazaya ilişkin yapılan açıklamada aynı istikamette seyreden otobüsün gişeye girmeye çalışan otomobile arkadan çarpması sonucu trafik kazasının meydana geldiği belirtildi.
Kazada otomobilde bulunan 3 yolcudan 2'sinin olay yerinde hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada yaralanan bir yolcunun ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı kaydedildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.