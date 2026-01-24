Karabük'te alkollü sürücü park halindeki araçlara çarpıp kaçtı

- Karabük'te M.E.B. adlı alkollü sürücü, park halindeki 5 araca çarptıktan sonra kaçtı.
- Polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
- Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Karabük merkez Alparslan Caddesi'nde M.E.B. (23) idaresindeki otomobil, yol kenarında park halindeki bulunan 5 araca çarptı.
Otomobilinden inen M.E.B., koşarak olay yerinden kaçtı.
Araçları zarar gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu kaçan sürücü, kısa sürede yakalandı.
ALKOLLÜ OLDUĞU BELİRLENDİ
Yapılan kontrolde M.E.B.'nin 0.84 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Gözaltına alınan sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerde motosikletlinin saniyelerle kazadan kurtulduğu anlar yer aldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.