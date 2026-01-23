Abone ol: Google News

Aydın'da fabrikanın çatısından düşen işçi yaşamını yitirdi

Aydın'da fabrikanın çatısından düşen işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yayınlama Tarihi: 23.01.2026 23:57
  • Aydın'da fabrikanın çatısından düşen Mustafa Karaca, hastanede hayatını kaybetti.
  • Karaca, makine kayışını değiştirmeye çalışırken çatıdan düştü.
  • Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aydın'ın Nazilli ilçesi Yeni Sanayi Mahallesi'ndeki kağıt fabrikasında makine operatörü olarak çalışan Mustafa Karaca, kullandığı makinenin kayışını değiştirmek için forklift yardımıyla fabrikanın çatısına çıktı.

Çatıdaki panel kaplamanın kırılması sonucu dengesini kaybeden 42 yaşındaki Karaca, yaklaşık 8 metre yükseklikten zemine düştü.

İhbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE CAN VERDİ

Ağır yaralanan Karaca, kaldırıldığı Nazilli Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

