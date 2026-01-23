Aydın'da fabrikanın çatısından düşen işçi yaşamını yitirdi

- Aydın'da fabrikanın çatısından düşen Mustafa Karaca, hastanede hayatını kaybetti.
- Karaca, makine kayışını değiştirmeye çalışırken çatıdan düştü.
- Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Aydın'ın Nazilli ilçesi Yeni Sanayi Mahallesi'ndeki kağıt fabrikasında makine operatörü olarak çalışan Mustafa Karaca, kullandığı makinenin kayışını değiştirmek için forklift yardımıyla fabrikanın çatısına çıktı.
Çatıdaki panel kaplamanın kırılması sonucu dengesini kaybeden 42 yaşındaki Karaca, yaklaşık 8 metre yükseklikten zemine düştü.
İhbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HASTANEDE CAN VERDİ
Ağır yaralanan Karaca, kaldırıldığı Nazilli Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.