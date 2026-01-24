İzmir'de mezarlıkta bulunan poşetten binlerce uyuşturucu hap çıktı

- İzmir'de bir vatandaş, mezarlıkta şüpheli bir poşet buldu.
- Poşetten 4 bin 357 adet uyuşturucu hap çıktı.
- Uyuşturucular polis tarafından teslim alındı.
İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Soğukkuyu Mezarlığı'na ziyarete gelen vatandaş, babasının mezarının yanında şüpheli siyah bir poşet fark etti.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri tarafından poşet içerisinde yapılan kontrollerde 79 adet beyaz kutu olduğu tespit edildi.
BİNLERCE UYUŞTURUCU HAP ÇIKTI
Kutular incelendiğinde içerisinde toplam 4 bin 357 adet sentetik ecza hap olduğu belirlendi.
Ele geçirilen uyuşturucu maddeler gerekli işlemlerin yapılması için Yamanlar Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.