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DHA

İstanbul'da gündüz vakti korku dolu anlar yaşandı..

Saat 16.15 sıralarında Küçükçekmece ilçesinin Gültepe Mahallesi, Bağlar Caddesi'nde meydana gelen olayda R.M. ve Y.T. berber dükkanından çıktıkları sırada maskeli ve silahlı iki kişi tarafından cadde üzerinde takip edilmeye başlandı.

SİLAHLA ATEŞ EDEREK KAÇTI

Kısa süre sonra şüpheliler yanlarında bulunan silah ile iki arkadaşa ateş etmeye başladı. R.M. ve Y.T. bacaklarından yaralanırken saldırganlar olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasında bazı dükkanlara ve araçlara mermilerin isabet ettiği öğrenildi.

YARALANANLARIN UYUŞTURUCUDAN SUÇ KAYDI ÇIKTI

Ekiplerin yaptığı çalışama sonrasında yaralanan iki kişinin uyuşturucu suçundan çok sayıda suç kaydı olduğu anlaşıldı.