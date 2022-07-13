Yurdun çeşitli yerlerinden gözlemlenen süper dolunay İstanbul'da da kartpostallık görüntüler verdi.

Dünya'ya en yakın konumda olan Ay, süper dolunay olarak adlandırılıyor.

Ay'ın bu konumu en parlak ve büyük görüntüsüyle izleyenlere seyir zevki sunuyor.

Süper dolunay göz kamaştırdı

AA'nın haberine göre, yurtta çeşitli bölgelerde gözlemlenen süper dolunay, İstanbul'da Çamlıca Camisi ile birlikte görüntülendi. Fotoğraflar kareleri adeta göz kamaştırdı.

İşte o kareler:

İstanbul'da süper dolunay VİDEO