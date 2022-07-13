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    İstanbul'da süper dolunay

    İstanbul'da süper dolunay

    Yurdun çeşitli yerlerinden gözlemlenen süper dolunay İstanbul'da da kartpostallık görüntüler verdi.
    • 13.07.2022 - 23:54
    • Güncelleme : 14.07.2022 - 00:08
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    Dünya'ya en yakın konumda olan Ay, süper dolunay olarak adlandırılıyor.

    Ay'ın bu konumu en parlak ve büyük görüntüsüyle izleyenlere seyir zevki sunuyor.

    Süper dolunay göz kamaştırdı

    AA'nın haberine göre, yurtta çeşitli bölgelerde gözlemlenen süper dolunay, İstanbul'da Çamlıca Camisi ile birlikte görüntülendi. Fotoğraflar kareleri adeta göz kamaştırdı.

    İşte o kareler:

    İstanbul'da süper dolunay VİDEO

    İstanbul da süper dolunay #1

    İstanbul da süper dolunay #2

    İstanbul da süper dolunay #3

    İstanbul da süper dolunay #4

    İstanbul da süper dolunay #5

    İstanbul da süper dolunay #6

    İstanbul da süper dolunay #7

    İstanbul da süper dolunay #8


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