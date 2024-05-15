İstanbul'da taksici cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı Bağcılar’da bir taksicinin alacak verecek meselesi yüzünden meslektaşını vurarak öldürdüğü olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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İHA

İstanbul'da 11 Mayıs tarihi saat 00.50 sıralarında Bağcılar ilçesi Merkez Mahallesinde, aralarında alacak verecek meselesi olan taksi şoförlüğü yapan Gökhan Göktaş ve Furkan G. telefonla tartışmış Furkan G. daha sonra alkollü olarak Göktaş’ın yanına gelip silahla vurmuştu.

Hayatını kaybetti

Başından ve göğsünden vurulan Göktaş yere yığılırken, Furkan G. de olay yerinden kaçmıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmiş ilk müdahalesini olay yerinde yapılan Gökhan Göktaş’ın hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri şüpheli şahsı olayda kullandığı silahla yakalayarak gözaltına almış şahsa yönelik yapılan sorgulamada, 7-8 ay öncesinde maktul şahıstan 450 bin TL karşılığında ticari taksi aldığı ve ticari taksi teslimatını sağlamadığını söylediği öğrenilmişti.

Şahıs tutuklandı

Şüpheli şahıs, “kasten öldürme” suçundan adliyeye sevk edilen Furkan G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntüler ortaya çıktı

Öte yandan, olay anına ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, şüphelinin meslektaşının yanına silah doğrultarak geldiği önce göğsüne ardından kafasına ateş ettiği görüldü.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)