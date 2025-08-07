İstanbul'da tartıştığı kızı yumruk atarak bayıltan taksici gözaltına alındı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde taksi dehşeti..
Dün akşam saatlerinde Esenyurt ilçesi Bağlarçeşme Mahallesi'nde yaşanan olayda, yolun karşısına geçmek isteyen M.R. isimli bir kıza 34 TAN 59 plakalı taksi sürücüsü Arda P. yol vermemişti.
Duruma sinirlenen genç kız, taksinin önünü kesip fotoğrafını çekmişti.
YUMRUK ATIP BAYILTTI
Sürücü ile genç arasında yaşanan tartışmada taksi sürücüsü, genç kızı attığı yumrukla bayıltıp olay yerinden kaçmıştı.
Görüntülerin yayılmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, taksi sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.
TAKSİ ŞOFÖRÜ YAKALANDI
Plakası ve kimliği tespit edilen sürücü Arda P., yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın emniyetteki işlemleri sürüyor.