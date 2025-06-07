İstanbul'da tek katlı baraka alev alev yandı

İHA

İstanbul'da gece saatlerinde Arnavutköy İmrahor Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde bulunan tek katlı baraka olarak kullanılan yapıda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Çıkan yangın ağaçlık alana sıçrarken ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi ile yangın, kuşa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yaşanan yangın çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.