İstanbul'da TEM bağlantı yolunda tır üst geçide sıkıştı
İstanbul'da TEM bağlantı yolu Esenler mevkiinde bir tır üst geçitte sıkıştı. Tırın sıkışması nedeniyle Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
- İHA
- 14.12.2021 - 20:43
- Güncelleme : 14.12.2021 - 20:45
Saat 18.30’da TEM otoyolu O-3 bağlantı yolu Esenler mevkiinde yaşanan olayda, elektrik üretiminde kullanılan mekanizmanın yüklü olduğu tır, seyir halindeyken Atışalanı’ndaki üst geçide takıldı.
ÜST GEÇİDE TAKILI KALDI
Sürücü araçtan inerek kontrol edince üst geçide takılı kaldığını görünce yol üzerinde önlem alıp polise haber verdi. Elektrik santrallerinde kullanılan mekanizmanın alt geçide sıkışmasından dolayı Edirne istikameti yönünde trafik yoğunluğu oluştu.
İstanbul'da TEM bağlantı yolunda tır üst geçide sıkıştı VİDEO
TRAFİK NORMALE DÖNDÜ
Olay yerine gelen polis ekipleri yol üzerinde önlem alıp trafiğin akışını sağladı. Tırın sıkıştığı yerden kurtarılarak çıkarılmasıyla birlikte trafikte oluşan yoğunluk normale döndü.