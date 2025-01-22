İstanbul'da toprak kayması nedeniyle otomobil inşaat temeline düştü
İHA

İstanbul Kartal'da saat 01.30'da Hürriyet Mahallesi Lider Sokak'ta 8 katlı bir binanın yan tarafındaki inşaatın temeline toprak kayması nedeniyle bir otomobil düştü.

EKİPLER MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından yapılan incelemede binanın otopark alanındaki toprağın, inşaat alanına doğru kaydığı tespit edildi.

Park halindeki başka bir otomobilin de inşaat çukuruna düşme tehlikesi olduğu görüldü.

Ekipler olay yerine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Fatih Yıldırım
Yazar