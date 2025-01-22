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İstanbul'da toprak kayması nedeniyle otomobil inşaat temeline düştü

İstanbul'da toprak kayması nedeniyle otomobil inşaat temeline düştü Kartal'da gece saatlerinde 8 katlı bir binanın yan tarafındaki inşaatın temeline toprak kayması sonucu otomobil düştü. Olayda yaralanma ve can kaybı yaşanmazken ekipler olay yerine sevk edildi.