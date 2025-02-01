İstanbul'da üç motosikletin karıştığı kazada 1 kişi öldü

İHA

İstanbul'da saat 19.40 sıralarında Kağıthane E-5 karayolu Edirne istikametinde, seyir halindeki üç motosikletin karıştığı kazada sürücülerden Sait Can Ş. (21) bariyerlere çarparken, diğer iki motosikletin sürücüleri kazayı yara almadan atlattı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜLERDEN 1'İ YAŞAMINI YİTİRDİ

Polis ekipleri yolun bir kısmını trafiğe kapatarak güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri Sait Can Ş.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polisin incelemelerinin ardından diğer iki sürücü ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Gencin cenazesi ise Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Sait Can Ş.'nin kullandığı motosikletin plakasının olmadığı tespit edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.