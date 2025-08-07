İstanbul’da ulaşımda yeni dönem: Bu 2 yeni hat sabaha kadar sürecek

İETT Genel Müdürü İrfan Demet, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, 8 Ağustos Cuma gününü 9 Ağustos Cumartesi’ye bağlayan gece saat 00.00’dan itibaren iki yeni gece hattının hizmete başlayacağını duyurdu.

Yeni açılacak hatlar arasında 55G Gaziosmanpaşa-Beşiktaş ve 50G Göktürk-Taksim güzergahları yer alıyor.

Bu hatlar, geceden sabaha toplam 30 farklı seferle İstanbul’un çeşitli noktalarına kesintisiz ulaşım imkanı sağlayacak.

Yakında hizmete girecek olan 55G ve 50G gece hatlarının güzergahları ise şu şekilde:

55G Gaziosmanpaşa-Beşiktaş Gece Hattı

Gaziosmanpaşa’dan başlayarak Eyüpsultan, Balat, Cibali, Unkapanı, Şişhane, Tarlabaşı ve Taksim üzerinden Beşiktaş’a kadar uzanacak. Bu hat, özellikle İstanbul’un tarihi ve merkezi noktalarını birbirine bağlayacak.

50G Göktürk-Taksim Gece Hattı

Göktürk Köprübaşı Mahallesi’nden hareket ederek İstanbul Evleri, Hoşdere, Kemerburgaz, Hasdal, Alibeyköy Metro, Miniatürk, Halıcıoğlu, Kasımpaşa, Şişhane ve Taksim istikametinde hizmet verecek.