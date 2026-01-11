Abone ol: Google News

Bahçelievler'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Yayınlama Tarihi: 11.01.2026 04:09
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli yakalandı
  • İstanbul Bahçelievler'de düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
  • Operasyonda 591 bin 250 sentetik ecza hapı, 800 bin boş kapsül ve 2 makine ele geçirildi.
  • Şüpheliler emniyete götürülürken, soruşturma sürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, Bahçelievler'de bir adrese düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

OPERASYONDA YÜZ BİNLERCE SENTETİK HAP ELE GEÇİRİLDİ

Adreste yapılan aramalarda 591 bin 250 sentetik ecza hapı, 800 bin boş kapsül ile üretimde kullanılan 2 makine ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülürken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

