İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli yakalandı

- İstanbul Bahçelievler'de düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
- Operasyonda 591 bin 250 sentetik ecza hapı, 800 bin boş kapsül ve 2 makine ele geçirildi.
- Şüpheliler emniyete götürülürken, soruşturma sürüyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, Bahçelievler'de bir adrese düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı.
OPERASYONDA YÜZ BİNLERCE SENTETİK HAP ELE GEÇİRİLDİ
Adreste yapılan aramalarda 591 bin 250 sentetik ecza hapı, 800 bin boş kapsül ile üretimde kullanılan 2 makine ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülürken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.