İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, Bahçelievler'de bir adrese düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

OPERASYONDA YÜZ BİNLERCE SENTETİK HAP ELE GEÇİRİLDİ

Adreste yapılan aramalarda 591 bin 250 sentetik ecza hapı, 800 bin boş kapsül ile üretimde kullanılan 2 makine ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülürken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.