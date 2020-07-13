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    İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 75 gözaltı

    Uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 75 kişi gözaltına alındı.
    • AA
    • 13.07.2020 - 06:57
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    İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 75 gözaltı

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bağcılar merkezli 6 ilçede gerçekleştirilen operasyonda, önceden belirlenen 62 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

    Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, kapıları koçbaşı ile kırılan bazı evlerde arama yapıldı.

    İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 75 gözaltı #1

    75 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

    Çok sayıda silah ve uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda, 75 şüpheli gözaltına alındı.

    Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

    İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 75 gözaltı #2

    İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 75 gözaltı #3

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