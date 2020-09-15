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    İstanbul'da üzerine aydınlatma direği düşen çocuk öldü

    Arnavutköy'de, ikiz kardeşi ile birlikte parkta oyun oynayan çocuğun üzerine aydınlatma direği düştü. Ağır yaralanan 10 yaşındaki çocuk, hastanede hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 15.09.2020 - 17:20
    • Güncelleme : 15.09.2020 - 17:20
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    İstanbul'da üzerine aydınlatma direği düşen çocuk öldü

    İstanbul Arnavutköy Hacımaşlı Mahallesi'nde 10 yaşındaki Görkem Küçük, ikiz kardeşi Güven ile birlikte oyun oynamak için parka gitti.

    İki kardeş oyun oynarken, üst kısmına güneş paneli yerleştirilen aydınlatma direği çocukların üzerine devrildi.

    İstanbul da üzerine aydınlatma direği düşen çocuk öldü #1

    KÜÇÜK ÇOCUK AĞIR YARALANDI

    Direğin altında kalan ikiz kardeşlerden Görkem Küçük, başından ağır şekilde yaralandı.

    Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı çocuğu Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

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    HAYATINI KAYBETTİ

    Arnavutköy Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından yaralı çocuk, Beylikdüzü'ndeki başka bir hastaneye sevk edildi. Küçük çocuk tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

    Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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