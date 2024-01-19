İstanbul'da vapur seferlerine fırtına engeli

AA & Ensonhaber
Türkiye'de kış etkisini sürdürüyor..
Doğu karla mücadele ederken, batıda ise sağanak yağış ve fırtına etkili.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarılar sonucu beklenen sağanak ve fırtına İstanbul'da yüzünü gösterdi..
Fırtına, deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi.
Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları sebebiyle bazı seferlerin ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağı belirtildi.
İptal edilen seferler
Açıklamada; Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş, Büyükada-Sedef Adası, Maltepe-Adalar ile Beşiktaş-Adalar seferlerinin iptal edildiği kaydedildi.
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