İstanbul'da yanlış yola giren tır ortalığı birbirine kattı Sancaktepe'de yanlış yola giren tır, ortalığı birbirine kattı. Elektrik tellerine çarpan tırın üzerine elektrik direği devrildi.

İHA

İstanbul'da saat 22.30 sırlarında Sancaktepe ilçesi Osmangazi Mahallesi Işıklı Sokak'ta, özel bir şirkete ait Mercedes marka A.B. hakimiyetindeki 34 CPM 811 plakalı tır yanlış sokağa girdi.

Elektrik direklerine çarptı

Sokakta seyir halindeyken aracın yüksekliğini hesap edemeyen tır şoförü elektrik tellerine çarptı.

Elektrik tellerinin kopmasıyla birlikte elektrik direği tırın üzerine devrildi. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Şoföre alkol testi uygulandı

Olay yerine gelen polis ekipleri tır şoförüne alkol testi yaparken, olayla ilgili de inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)