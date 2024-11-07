İHA
İstanbul'da çocuğa şiddet..
Tuzla ilçesinde 6 Ekim 2024 günü saat 18.00 sıralarında gerçekleşen olayda Şifa Mahallesi’nde bir alışveriş merkezinin otoparkında oynayan 7 yaşındaki B.E.A, bir şahıs tarafından saldırıya uğradı.
ÇOCUĞA YUMRUK ATIP YERE FIRLATTI
Şahıs, 7 yaşındaki B.E.A'ya saldırıp yere fırlattı. Saldırıyı gerçekleştiren şahsın, 19 yaşındaki A.K. olduğu tespit edildi.
Şüpheli A.K.’nin, çocukların çıkardığı gürültüden rahatsız olması nedeniyle bu saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi.
TUTUKLANDI
Olay sonrası kimlik bilgileri belirlenen A.K., 8 Ekim 2024 tarihinde yakalanarak “kasten yaralama” suçundan adliyeye sevk edildi. Tutuklanan şahıs Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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