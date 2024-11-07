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İstanbul'da yumruk attığı küçük çocuğu yere fırlatan şahıs tutuklandı

İstanbul'da yumruk attığı küçük çocuğu yere fırlatan şahıs tutuklandı Tuzla ilçesinde bir alışveriş merkezinin otoparkında oyun oynayan 7 yaşındaki çocuk, bir şahıs tarafından saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan küçük çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken şahsın küçük çocuğu yere fırlattığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.