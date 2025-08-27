İstanbul’daki dev hastane satıldı: İşte yeni adı ve sahibi

Türkiye’nin önde gelen sağlık gruplarından MLP Sağlık Hizmetleri (MLP Care), büyüme stratejisi kapsamında önemli bir adım daha attı.

Bünyesinde Medical Park ve Liv Hospital markalarını bulunduran şirket, İstanbul’un Sultangazi ilçesinde hizmet veren Özel Medistanbul Hastanesi’ni satın aldı.

Şirketten Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, satın alma sürecinin tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada, “Şirketimiz, İstanbul’un Sultangazi ilçesinde bulunan Özel Medistanbul Hastanesi’ni bünyesine katmıştır.” İfadelerine yer verildi.

YENİ İSMİ AÇIKLANDI

Şirketten yapılan açıklamaya göre, mevcut 62 yatak kapasitesine sahip olan hastanenin kapasitesi, yapılacak yatırımlar sayesinde 150 yatağa çıkarılacak.

Ayrıca hastanenin adı da değişti. Bundan böyle “Özel Medicalpark Tem Hastanesi” olarak hizmet verecek.

MLP Care'nin KAP'a yaptığı açıklama şöyle:

"MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. ("MLP Care") yönetim kurulu; İstanbul ilinde faaliyet gösteren Özel Medistanbul Hastanesi'nin ruhsatının Şirketimiz bünyesine alınmasına, Özel Medistanbul Hastanesi isminin Özel Medicalpark Tem Hastanesi olarak değiştirilmesine ilişkin karar vermiştir. Ruhsat devir işlemleri 25 Ağustos 2025 tarihi itibariyle tamamlanmış olan Özel Medicalpark Tem Hastanesi 35.000 metrekare kapalı alana ve 62 yatak kapasitesine sahiptir. Hastanenin yatak kapasitesinin yeni bir ruhsat ile birleştirilerek 150 yataklı bir hastaneye çıkarılması planlanmaktadır."