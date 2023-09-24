İstanbul'daki kayıtsız Suriyeliler için son gün Farklı kentlerde kaydı bulunan ancak İstanbul'da yaşayan Suriyeli göçmenlerin, kenti terk etmeleri için gereken süre bugün doluyor.

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İstanbul Valiliği, geçen hafta sürenin uzatılmayacağını vurgulamıştı. Karara uymayanlar geçici barınma merkezlerine alınacak, kayıtlı oldukları yere gönderilmeleri için yasal işlem başlatılacak.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre İstanbul'da toplam bir milyon iki yüz bine yakın kayıtlı yabancı yaşıyor. Bunların yarıya yakını geçici koruma statüsündeki Suriyeliler.

Kayıt dışı Suriyelilere 2 ay süre verilmişti

İstanbul Valiliği 2 ay önce aldığı kararla farklı kentlerde kayıtlı olup, İstanbul'da yaşayan Suriyeli sığınmacıların 24 Eylül'e kadar kentten ayrılmalarını istedi.

Kayıtlı oldukları illere gönderilecekler

İl Göç İdaresi Müdürlüğüne başvurmaları halinde kendilerine yol izin belgesi verileceği belirtildi.

Bundan böyle kentte kaydı olmayanlar geçici barınma merkezlerine alınarak, kayıtlı oldukları illerde kalmaları amacıyla işlem başlatılacak.

Depremden etkilenenler kapsam dışında

Araştırmalara göre Türkiye'ye yerleşen Suriyeliler, iş bulma fırsatı ve yaşam koşulları nedeniyle başta İstanbul olmak üzere büyük şehirlerde yaşamayı tercih ediyor.

Karar, 6 Şubat depreminin etkilediği kentlerden İstanbul'da gelenleri kapsamıyor.