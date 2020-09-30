İstanbul’daki orman yangınlarını 15 yıldır merkeze bildiriyor

2017 yılında yapımı tamamlanan Büyükada yangın gözetleme kulesinde görev yapan Hatun Aydın, elindeki dürbün ile gün boyu ormanları izleyerek yangınlara karşı korunmasını sağlıyor.

Büyükada Gözetleme Kulesi’nde 15 yıldır ormanları gözetleyerek yaşamını sürdüren Hatun Aydın, gençlere adeta taş çıkartıyor.

15 yıldır şehrin kirli havası ve gürültüsünden uzakta doğayla iç içe bir çalışma yaşamı süren Hatun Aydın, Büyükada’da Orman Arazöz şoförü olarak görev yapan eşi Hüseyin Aydın ile birlikte İstanbul’un ciğerleri olan ormanları gözetliyor.

SÜREKLİ DÜRBÜNLE GÖZLÜYOR

İstanbul ve deniz manzaralı kulede görev yapan Aydın, telsizini yanından hiç ayırmıyor.

Dürbün ile sürekli ormanları gözetleyen Aydın, orman içinde bir duman gördüğünde anında telsizle merkeze bildiriyor.

İstanbul ormanları 15 yıldır Büyükada’dan Hatun ablaya emanet İZLE

“ÇOCUKLARIM KULEDE BÜYÜDÜLER”

Büyükada yangın gözetleme kulesinde çalışan Hatun Aydın, “Yaklaşık 15 yıldır Büyükada’da yangın gözetleme kulesinde çalışıyorum. Saat 09.00’da başlayarak 21.00’ a kadar gece ve gündüz olmak üzere nöbetleşerek gözetleme yapıyoruz. Ormanlarda bir duman gördüğümüzde bölge şefimizin bilgisi dahilinde hızlı bir şekilde merkeze bildiriyoruz. Yangının büyüklüğüne göre ilk müdahale aracını yönlendiriyoruz. Rüzgarın yangına etkisini göz önünde bulundurarak merkeze bilgileri aktarıyoruz. Anadolu yakasında bu yaz çok fazla yangın çıktı. Dumanı ilk gördüğümüzde merkeze haber verdik ve karşı yakanın ekipleri yangına müdahale ettiler. Eskiden çocuklarımla bu kulede kalarak nöbet tutuyorduk, onlar büyüdüler. Belirlenen saate göre yakın olan evimizden gelerek gözetleme çalışmalarımızı yapıyoruz.” diye konuştu.

2020 YILINDA YANGINLARA MÜDAHALE HIZI 12 DAKİKA OLDU

Büyükada yangın gözetleme kulesinden geniş ormanlık alanların gözlemlendiğini belirten İstanbul Orman Bölge Müdürü Yardımcısı Erdal Şahan ise “İstanbul’da toplam 15 kule, 16 mobil kule, 40 kamera, 2 termal kamera olmak üzere yangın gözetleme faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. 2020 yılında orman yangınları geçtiğimiz yıllara kıyasla daha fazla oldu. Kule çalışanlarımız 24 saat esasına dayanarak çalışmalarını sergiliyorlar. 2020 yangınlara müdahale süremiz 12 dakika önümüzdeki yıl bu süreyi 10 dakikaya kadar düşürmeyi hedefliyoruz. Kulede görevli ablamız yaklaşık 15 yıldır burada görev yapıyor. Yöreye hakim, anında dumanın çıktığı noktayı tespit ederek, ekiplerimizi en kısa yoldan sevk etmekte, kulelerimizin yangına daha kısa sürede müdahale etmemizi sağlamaktadır.” ifadelerini kullandı.