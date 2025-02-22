İstanbul'dan kartpostallık kar manzaraları

AA

İstanbul'da kar yağışı aralıklarla sürüyor ve ortaya kış manzaralarını çıkartıyor.

İstanbul'da aralıklarla devam eden kar yağışı, kenti beyaza bürüdü.

İstanbul Boğazı ve çevresi havadan görüntülendi.

Kar yağışı ulaşımda aksaklıklara neden oluyor ve soğuk hava hastalıklara davetiye çıkartıyor ama bir diğer yandan da İstanbul'daki kar manzaraları gerçekten etkileyici görüntüler ortaya çıkartıyor.

İŞTE KARTPOSTALLIK KAR MANZARALARI

İstanbul'u havadan görüntüleyen fotoğraflarda, kar yağışının şehre huzur veren bir atmosfer kattığı görülüyor.

Görüntülerde Ortaköy, Zincirlikuyu, Boğaz, Beşiktaş, Çamlıca Tepesi ve çevresinin üzerinde bir kar örtüsü göze çarpıyor.