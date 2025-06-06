Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Kurban Bayramı'nın ilk günü, İstanbul'da etkili olan sıcak hava nedeniyle vatandaşlar serinlemek için sahillere akın etti.

Bayram tatilini fırsat bilen İstanbullular, termometrelerin yükselmesiyle birlikte soluğu denizde ve sahilde aldı.

Büyükçekmece ve Küçükçekmece'de halk plajlarındaki yoğunluk, drone ile havadan da görüntülendi.

İSTANBULLULAR DENİZE GİREREK SERİNLEDİ

Büyükçekmece ve Küçükçekmece'de Menekşe Sahili günün erken saatlerinden itibaren dolmaya başlarken güneşli havanın tadını çıkaran vatandaşlar, denize girerek serinledi, bazıları ise sahilde güneşlenmeyi tercih etti.

Çocuklar da sahilin keyfini oyunlar oynayarak çıkardı.

YOĞUNLUĞUN SÜRMESİ BEKLENİYOR

Bayram tatili boyunca havaların sıcak geçmesi beklenirken sahil ve mesire alanlarındaki yoğunluğun devam etmesini bekliyor.

SAHİLLER KALABALIK

Serdar Dinler isimli bir vatandaş, "Hava sıcak bayram olduğu için Büyükçekmece Sahili de kalabalık. Bu yüzden kendimizi serin sulara bırakmak istedik. İstanbul’dayım bayram boyunca." dedi.