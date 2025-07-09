İstanbullular dikkat: Bu ulaşım hattı tarihe karışıyor

İstanbul Boğazı'nda araçlı geçiş imkânı sunan İstinye–Çubuklu arabalı vapur hattı, 31 Temmuz 2025 itibarıyla seferlerine son verecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları, bu hattın kaldırılacağını ve yerine sadece yolculara hizmet verecek yeni “Deniz Dolmuş” seferlerinin başlayacağını açıkladı.

Özellikle sabah ve akşam iş saatlerinde Boğaz’ın iki yakası arasında trafikten kaçmak isteyen sürücüler için önemli bir alternatif olan arabalı vapur hattı, şehir içi trafiğinin rahatlamasında da etkili oluyordu.

Ancak yeni düzenleme ile araçlar artık bu hatta geçiş yapamayacak.

TRAFİĞE ALTERNATİFTİ

İstinye ve Çubuklu arasındaki arabalı vapur hattı, özellikle yoğun iş saatlerinde sürücüler için trafik yükünü azaltan önemli bir seçenek olmuştu.

Boğaz’ın iki yakası arasında araçlarla geçiş imkânı sağlayan bu hat, zaman tasarrufu açısından da büyük avantaj sağlıyordu.

YENİ ULAŞIM DÜZENİ

31 Temmuz’dan sonra araçlı geçişlere son verilirken, sadece yolcular için hizmet verecek deniz dolmuşları devreye girecek.

Yetkilileri, bu değişikliğin İstanbul’daki deniz ulaşımını güçlendireceğini ve şehir içi trafik sorununa olumlu katkı yapacağını belirtti.