İstanbullulara ferahlatan haber: Çarşamba ve Perşembe tarihi verildi

Türkiye, kavurucu sıcakları geride bıraktı...

İstanbul ve çevresinde Çarşamba ve Perşembe günleri için yağmur uyarısı yapıldı.

Meteoroloji, bu tarihlerde bölgede sağanak yağışların etkili olacağını duyurdu.

ŞAKIR ŞAKIR YAĞABİLİR

Hava Forum, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla İstanbul ve çevresinde sağanak yağışların etkili olacağını duyurdu.

Paylaşımında, “Megakent İstanbul ve çevresine çarşamba ve perşembe arası gök gürültülü sağanak yağmur gelebilir. Şakır şakır yağmurun sesini duyacağız gibi duruyor…” ifadelerine yer verdi.