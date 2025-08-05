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İstanbullulara ferahlatan haber: Çarşamba ve Perşembe tarihi verildi

İstanbul ve çevresinde Çarşamba ile Perşembe günleri için hava durumu uyarısı yapıldı. Özellikle yağmur sevenler için sevindirici haber geldi. Şakır şakır yağacak.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 05.08.2025 10:35
İstanbullulara ferahlatan haber: Çarşamba ve Perşembe tarihi verildi

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İstanbul ve çevresinde Çarşamba ve Perşembe günleri için yağmur uyarısı yapıldı.

Meteoroloji, bu tarihlerde bölgede sağanak yağışların etkili olacağını duyurdu.

ŞAKIR ŞAKIR YAĞABİLİR

Hava Forum, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla İstanbul ve çevresinde sağanak yağışların etkili olacağını duyurdu.

Paylaşımında, “Megakent İstanbul ve çevresine çarşamba ve perşembe arası gök gürültülü sağanak yağmur gelebilir. Şakır şakır yağmurun sesini duyacağız gibi duruyor…” ifadelerine yer verdi.

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