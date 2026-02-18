İstanbullulara müjde: Ramazan ayı boyunca bu müzelere giriş ücretsiz

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

On bir ayın sultanı Ramazan ayı başlıyor. Bu gece ilk sahur yapılacak ve yarın itibarıyla oruç ibadeti başlayacak.

Manevi duyguların yoğunlaştığı bu özel dönemde, şehir yaşamı da Ramazan ruhuna uygun şekilde şekilleniyor.

Ramazan ayında bazı müzeler ziyaretçilere ücretsiz giriş imkanı sunacak.

Özel ziyaret saatleriyle kapılarını açarak vatandaşlara hem ibadet hem de kültürel faaliyetleri bir arada yaşama fırsatı sağlayacak.

RAMAZAN AYI BOYUNCA ÜCRETSİZ OLAN MÜZELER

Ramazan ayında Yerebatan Sarnıcı ve Şerefiye Sarnıcı belirli gün ve saatlerde ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

Ramazan boyunca cuma, cumartesi ve pazar günleri 20.00 ile 00.00 saatleri arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ücretsiz giriş yapabilecek.

Uygulamadan faydalanmak isteyen ziyaretçilerin, giriş noktalarında Radar Türkiye uygulaması üzerinden oluşturacakları QR kodu görevlilere göstermeleri yeterli olacak.