İstanbullulara saatilk “üşütecek” uyarısı: Kalın giyinin…

İstanbullular yeni haftaya serin bir hava ile merhaba diyecek.

Uzmanlar özellikle sabah saatlerinde hissedilecek ani sıcaklık düşüşüne karşı vatandaşları uyardı.

Kent genelinde sıcaklıkların 11–12 dereceye kadar gerilemesi bekleniyor. Hissedilen sıcaklık ise rüzgârın etkisiyle daha da düşük olacak.

“KALIN GİYİNİN”

Meteoroloji kaynağı Hava Forum, X hesabı üzerinden soğuk hava tahminini böyle duyurdu:

“İstanbullular sabah kalın giyinin. Pazartesi sabah 11-12 derecelerdeyiz, öğlen de en fazla 15-16 derecelere çıkarız. Rüzgar kuzeyden esmeye başlayacak. Hava soğuk olacak. Ayrıca ara ara hafif yağmur geçişleri de olacak, mini şemsiyenizi yanınızda bulundurun.”