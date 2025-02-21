İstanbul'un başı dertte! İkinci dalga yolda: Cumartesi gecesine hazır olun

Yağmur Uçar

Megakent, beyaz bir sabaha uyandı.

Gün içerisinde duraksayan kar yağışına ise aldanılmaması gerektiğinin altı çizildi.

Kar yağışının etkisini artırması ve hafta sonu boyunca yoğun bir şekilde devam etmesi bekleniyor.

GECE DONDURACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’nden (AKOM) yapılan son değerlendirmede bugün görülecek hafif kar yağışının yarın etkisini daha da artıracağı ifade edildi.

İstanbulluları dışarı çıkmamaları konusunda uyaran İBB, sıcaklıkların gece daha da düşeceği, özellikle de cumartesi gecesinin en soğuk gece olacağını açıkladı.