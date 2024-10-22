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İstanbul'un bazı mahalleleri yarın 13 saat su kesintisiyle karşı karşıya

İstanbul'un bazı mahalleleri yarın 13 saat su kesintisiyle karşı karşıya İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi yaptığı açıklamada, bazı mahallelerde isale hattında çalışma gerçekleştirileceğini bildirdi. Çalışma kapsamında bazı mahallelere 13 saat süreyle su verilemeyeceği duyuruldu.