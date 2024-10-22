İstanbul'un bazı mahalleleri yarın 13 saat su kesintisiyle karşı karşıya

İstanbulluları 13 saat süreyle su kesintisi bekliyor...
Kesintiye ilişkin açıklama, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (İSKİ) geldi.
Açıklamada, Büyükçekmece Arıtma Tesisi-Mimarsinan 1400 milimetre çapındaki isale hattının Büyükçekmece Barajı gövde geçişinde esnek boru bağlantı parçalarının montaj çalışmaları yapılacağı kaydedildi.
SAAT 10.00'DAN İTİBAREN SU VERİLEMEYECEK
Çalışmalar nedeniyle yarın saat 10.00'dan itibaren 13 saat süreyle su verilemeyecek.
Açıklamada yer alan mahalleler ise şöyle:
Büyükçekmece ilçesinde; Mimarsinan, Muratçeşme, Türkoba, Mimaroba, Sinanoba, Ekinoba, Ulus, Hürriyet, Ahmediye, Güzelce, Bahçelievler, Yenimahalle, Kumburgaz, Kamiloba ve Celaliye mahalleleri. Çatalca ilçesinde; Ferhatpaşa, Kaleiçi, Çakıl, Ovayenice, Elbasan, Muratbey, Gökçeali, Oklalı, Kestanelik ve Dağyenice mahalleleri. Silivri ilçesinde; Selimpaşa, Kavaklı, Ortaköy, Yenimahalle, Cumhuriyet, Fatih, Pirimehmetpaşa ve Semizkumlar mahalleleri.
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