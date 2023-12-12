Haberler



İç Haber



İstanbul'un göbeğindeki AVM yıkılıyor! Bütün kepenkler indi, boşa gitmeyin...

İstanbul'un göbeğindeki AVM yıkılıyor! Bütün kepenkler indi, boşa gitmeyin... Türkiye'nin en eski alışveriş merkezlerinden Profilo AVM'nin yıkımına başlandı. Yerine rezidansların yapılacağı arazide mağaza ve restoranlar kapandı.