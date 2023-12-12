İstanbul'un göbeğindeki AVM yıkılıyor! Bütün kepenkler indi, boşa gitmeyin...

İstanbul'un en işlek semtlerinden Şişli'de bulunan Profilo AVM, 1998 yılında açıldı.
İçinde 209 Mağaza, 7 spor salonu, 20 hatlı bowling ve 16 masalı bilardo salonu, üç tiyatro salonu bulunan AVM, yıkılıyor.
Bölgede yeni AVM’ler açılmasıyla birlikte Profilo AVM’nin cazibesi azaldı ve borçları yüzünden İş Bankası’na satıldı.
İş Bankası, Profilo AVM’yi 2021 yılının Kasım ayında 989 milyon TL’ye İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’na devretti.
Plaza kısmı inşaat haline gelen Profilo'da mağazalar ve restoranlar da kepenk indirdi.
2024'te tamamlanacak
Şimdilerde in cin top oynadığı alışveriş merkezinde çalışmalar sürüyor.
İşçilerden alınan bilgilere göre yeni projenin hızla yükselmesi bekleniyor.
Rezidansın ne zaman tamamlanacağı henüz netlik kazanmasa da, 2024 yılının sonu itibarıyla yeni projenin kaba inşaatının biteceği tahmin ediliyor.