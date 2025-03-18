DHA
Yurt genelinde geçtiğimiz hafta yaşanan bahar havası yerini soğuk havaya bıraktı..
Kara kış geri döndü..
Sıcaklıklar aniden azaldı..
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da hava sıcaklıkları, bugün 10 derece kadar düştü.
YÜKSEK KESİMLERE KAR YAĞDI
Megakent'in tamamında sağanak yağış etkili olurken Silivri, Çatalca ve Başakşehir ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağdı.
Kar yağışının gece saatlerinde etkisini artırması bekleniyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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