İSTOÇ Ticaret Merkezi'nde yangın: 17 iş yeri zarar gördü

İstanbul Bağcılar'da korkutan yangın...

Yangın 06.30 sıralarında, Bağcılar Mahmutbey Mahallesi'nde bulunan İSTOÇ'ta plastik malzeme satan bir dükkanda başladı.

Elektrik aksamından başlayan yangın, hızla büyüyerek yandaki dükkanlara sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ekibi ve polis sevk edildi.

17 İŞ YERİ ZARAR GÖRDÜ

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken yanan iş yerinin etrafında bulunan diğer dükkanlar tedbiren boşaltıldı.

İtfaiye ekipleri yaklaşık 2 saat saat süren müdahale sonucunda alevleri kontrol altına alırken toplamda 17 dükkanın hasar gördüğü öğrenildi.

"SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR"

İstanbul Valisi Davut Gül de yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulundu.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Gül, "Burada 7 bin 200 iş yeri var, böyle büyük çapta 17 tane dükkan ile bu yangın atlatılması facia önlendi. Toplamda 17 işletme hasar gördü.

Bunların bazılarının cephesi, bazıları burada görüldüğü gibi içerisindeki ürünler yanmış. Şu an kontrol altında. Soğutma çalışmaları devam ediyor." dedi.