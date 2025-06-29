İsviçre'den Antalya'ya tatile gelen ailenin evi kül oldu

Tatil zehir oldu..

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Kuşkavağı Mahallesi 556 Sokak’ta Gülseren K.’ye ait dubleks evde saat 16.00 sıralarında yangın çıktı.

Evin ikinci katında bulunan klimadan kaynaklı çıktığı tahmin edilen yangın, kısa sürede büyüyerek üst katı ve teras bölümünü sardı.

Dumanları fark eden ev sahibi Gülseren K., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

AİLENİN İSVİÇRE'DEN 3 SAAT ÖNCE GELDİKLERİ ORTAYA ÇIKTI

Yangın sırasında evde yalnız olan Gülseren K., sağlık ekipleri tarafından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Yangın sırasında diğer aile bireylerinin dışarıda olduğu belirtildi.

DUBLEKS EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İhbarla olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Dubleks evin ikinci katı ve teras bölümü tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Gülseren K.'nin ailesiyle yaklaşık 3 saat önce İsviçre'den Antalya'ya yazlık olarak kullandıkları eve geldikleri öğrenildi.

Polis ekipleri yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlattı.