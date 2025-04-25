İTÜ, Asya'nın en iyi 100 üniversitesi arasında yer aldı

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İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Times Higher Education (THE) tarafından açıklanan '2025 Asya Üniversiteleri Sıralaması'nda 97'nci oldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, dünyanın önde gelen yükseköğretim derecelendirme kuruluşları arasında yer alan THE'nin 2025 yılına ilişkin Asya üniversiteleri sıralamasında; araştırma kalitesi, araştırma çevresi, öğretim, sanayiyle iş birliği ve uluslararası görünüm başlıkları altında değerlendirme yapıldı.

İTÜ BİRÇOK ALANDAKİ PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Her bir başlık altında yayın etkisi, akademik iş birlikleri, araştırma fonları, sanayi geliri gibi çeşitli göstergeler yer aldı.

Sıralamada 97'nci olan İTÜ d, araştırma kalitesi, araştırma çevresi, öğretim, endüstriyle iş birliği ve uluslararası görünüm performansıyla dikkati çekti.