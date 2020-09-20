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    İyi Parti'de 2. Kurultay heyecanı

    İyi Parti'de 2. Kurultay heyecanı

    Meral Akşener liderliğindeki İyi Parti, 2. Olağan Kurultayı’nda toplandı. Meral Akşener Kurultay'a tek aday olarak girdi.
    • Haber Merkezi
    • 20.09.2020 - 11:13
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    İyi Parti, bugün 2. Olağan Kurultayı'nı gerçekleştiriyor.

    Ankara Altınpark'ta yapılacak kurultay, pandemi koşulları nedeniyle açık havada ve seyircisiz toplandı.

    1379 delege, partiyi 2023 seçimlerine taşıyacak yeni yönetimi belirleyecek. Kurultayın sloganı "Millet bizi çağırıyor" oldu.

    İyi Parti, Z Kuşağı'nın dikkatini çekmek adına kurultay için “Benim sıram, benim zamanım” adında rap şarkısı hazırladı.

    MERAL AKŞENER TEK ADAY

    Akşener, kurultayda tek aday olarak genel başkanlık seçimine girecek. Asıl rekabet, 50 kişilik Genel İdare Kurulu (GİK) ve 11 kişilik Merkez Disiplin Kurulu (MDK) seçiminde yaşanacak.

    Partinin yönetim organlarına üyeliklerin çarşaf liste yöntemi ile yapılacağı seçimde, Akşener'in 100 kişilik ‘anahtar liste' çıkaracağı öne sürüldü.

    İyi Parti de 2. Kurultay heyecanı #1

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