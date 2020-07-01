İyi Parti'den Demirtaş'a destek

İyi Parti'den, terör operasyonu kapsamında tutuklanan Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğunun kaldırılması talebi geldi.

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP ile İyi Parti arasında CHP vasıtasıyla kurulan ittifak geçtiğimiz günlerde yara almıştı.

HDP'li Sırrı Süreyya Önder'in İyi Parti'nin seçim döneminde kendilerinden hangi bölgede kiminle çalışılması konusunda fikir aldığını söylemesi, iki parti arasında gerilimi tırmandırdı.

İYİ PARTİ'DEN DEMİRTAŞ SERBEST KALSIN TALEBİ

İyi Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı'dan iki parti arasında ortamı yumuşatacak bir açıklama geldi.

Subaşı Medyascope TV’de HDP'ye ve tutuklu eski eş başkan Selahattin Demirtaş'a destek mesajları vererek şu ifadeleri kullandı:

"Demirtaş Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) karar verdiğinde tahliye edilmeliydi. Hem AİHM hem AYM karar vermişse bu kararların bir nevi siyasi olduğu ortaya çıktığı gibi, AİHM de zaten hükmünde belirtmişti."

İYİ Partili Hasan Subaşı: Demirtaş serbest kalmalı HABERİ



